13. Maaşlar Ocak’ta, Aralık maaşları haftaya

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13’üncü maaşların Ocak ayında, Aralık maaşlarının ise Salı günü emekliler ve Perşembe günü kamu çalışanları olacak şekilde ödeneceğini açıkladı.

Maaşların ödeneceği tarihi Ali Baturay ile Markaj programında açıklayan Dursun Oğuz, ayrıca ek mesailerin de Ocak ayında ödeneceğini söyledi.