13. Lefke Hurma Festivali yapıldı

13. Lefke Hurma Festivali dün yapıldı.

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen festival, Avrupa Birliği’nin “İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi” desteğiyle 09.30-18.00 saatleri arasında Lefke çarşı merkezinde gerçekleşti.

Çok sayıda etkinliğin düzenleneceği festivalde tematik stant rehber eşliğinde tanıtım turları, doğa yürüyüşleri gerçekleştirildi, festival kapsamında iki toplumlu konserler, kültürel sunumlar ve sanatsal sergiler düzenlendi.

13. Lefke Hurma Festivalinde AKDER Halk Dansları Ekibi, Yedidalga İlkokulu Müzik Grubu, Lefke Belediyesi Çocuk Orkestrası, iki toplumlu Lets Sing Together Grubu, Kıbrıs Havaları Derneği, Lefke Kültür ve Sanat Derneği Korosu, Grup Baria, Oral Timel Grubu ve Arda Gündüz sahne aldı.

Lefke Hurma Festivali, üreteni destekleme, kırsal bölgeye ilgiyi artırma amacıyla düzenlendi.

Fotoğraflar: Hasan KARLITAŞ