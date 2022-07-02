“13 eve girip hırsızlık yaptı, kamera görüntülerinde eşkâli belirlendi”

Ozanköy'de ev açma olaylarıyla ilgili tutuklanan zanlı M.P. mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlının birçok evde olan kamera görüntüleriyle zanlının eşkalinin tespit edildiğini belirtti. Girne Ozaköy'de geçtiğimiz Nisan ve Haziran ayları arasında meydana gelen "Geceleyin Ev Açma, Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" suçlarından tutuklanan zanlı M.P. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak bilgi veren Polis memuru Ömer Lambasuyucu, olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasuyucu, mahkeme huzurunda bulunan zanlı M.P.’nin "Geceleyin Ev Açma, Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz" suçlarıyla yargılandığını söyledi. Polis mevcut meseleler ile ilgili olarak ilk etapta yapılan incelemelerde zanlının toplamda 13 farklı meseleden methaldar olduğunun tespit edildiğini ve birçoğunda kamera görüntüleri mevcut olup zanlının eşkalinin tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının 1 Temmuz 2022 tarihinde yapılan operasyon neticesinde, Ozanköy'de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve tasarrufunda bulunan 2600 Amerikan Doları,500 Euro, 12 Singapur parası ve 160 TL nakit paralar ile olay anında giymekte olduğu kıyafetler, 1 adet markasız küçük el fenerinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğu alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken daha birçok kamera görüntüsü olduğunu belirterek, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlının soruturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.