127 uzun metraj ve 13 kısa filmlik 45. İstanbul Film Festivali heyecanı 9 Nisan’da başlayacak

Murat Obenler

Bu yıl 9-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, N Kolay sponsorluğunda düzenlenen 45. İstanbul Film Festivali’nde Altın Lale Yarışması da dahil tüm bölümlerle ilgili detaylı bilgiler The Marmara Hotel Taksim Büyük Balo Salonu’nda düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıda İKSV, Aktif Bank, İFF ve Köprüde Buluşmalar tepe yönetileri birer konuşma yaptı. Festival kapsamında toplam 7 farklı salonda Türkiye’den ve dünyadan 127 uzun metrajlı ve 13 kısa film sinemaseverlerle buluşacak.



Oymak: “İKSV olarak kapsayıcılığa, sanatçı ve gençlerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz”

İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak: “İKSV olarak kapsayıcılığa, sanatçıların ve gençlerin desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Kırk beş yıldır sürdürdüğümüz İFF’nde de bu yöndeki çalışmalarımızın yansımalarını görmek mümkün. Festival, sinemacılara yarışmalı bölümleriyle uluslararası görünürlük ve bağ kurma olanakları sunarken Köprüde Buluşmalar platformuyla da somut bir destek zemini sağlıyor; tüm bunları yaparken kariyerlerinin başındaki sinemacılara özel imkânlar yaratmaya da ayrıca özen gösteriyor. Genç sinemaseverlerin festivale erişimini kolaylaştırmayı da önemsiyor, kurucu sponsorumuz Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle bu yıl da Eczacıbaşı Genç Bilet'i öğrencilere özel bir fiyattan sunmaya devam edebildiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Güçlü destekleri için Festival Sponsoru N Kolay’a ve festivale katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan: “İFF’ne, Aktif Bank olarak dijital bankacılık uygulamamız N Kolay ile ana sponsor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. İKSV ile Passo üzerinden başlattığımız güçlü iş birliğini 3. yılımızda da sürdürürken, kültür ve sanatın toplumsal yaşamı zenginleştiren ve dönüştüren gücüne olan inancımızla, yaratıcı üretimi destekleyen, kültürel çeşitliliği teşvik eden ve toplumsal eşitliği güçlendiren projelerin yanında yer almaya devam ediyoruz.”

Toplantıda festival programı ve etkinlikleriyle ilgili bilgi veren İFF Direktörü Kerem Ayan, Altın Lale Yarışması, Yeni Bakışlar, Kısa Film Yarışması’nda yer alan filmleri açıkladı. Köprüde Buluşmalar Yöneticisi Pınar Evrenosoğlu ise festival kapsamında bu yıl 21. kez Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristlerle uluslararası sinema profesyonellerini bir araya getirecek Köprüde Buluşmalar proje değerlendirme ve geliştirme platformu hakkında bilgi aktardı.

Altın Lale Jüri Başkanı yönetmen David Mackenzie

Başkanlığını yönetmen David Mackenzie’nin üstleneceği Altın Lale Yarışması jürisinde; Berlinale European Film Market Direktörü Tanja Meissner, oyuncu Ekin Koç, akademisyen Prof. Dr. Aslı Tunç ve yapımcı Rodrigo Areias yer alıyor.

Sinema Onur Ödülleri, Nilüfer Aydan ve Gianfranco Rosi’ye verilecek

Sinema Onur Ödülleri bu yıl oyunculuğuyla sinemada iz bırakan, doksanı aşkın yapımda yer alan Nilüfer Aydan ve belgesel sinemanın yaşayan efsanelerinden Altın Ayı ile Altın Aslan ödüllü yönetmen Gianfranco Rosi’ye verilecek.

Festival, prömiyerini Toronto’da yapan ve 2023’te hayatını kaybeden yazar Michela Murgia’nın otobiyografik kitabından uyarlanan Isabel Coixet imzalı Üç Veda (Tre ciotole / Three Goodbyes) filmi ile açılacak.

Altın Lale Yarışması’nda uluslararası 15 uzun metrajlı yapım yarışacak

Bu yıl Altın Lale Yarışması’nda Türkiye’den ve dünyadan 15 uzun metrajlı yapım yarışacak. Film listesi:

1) Yaz Kampı I Summer Beats - Lise Akoka, Romane Gueret

2) Diriliş I Resurrection - Bi Gan

3) Prenses Mumbi I Memory of Princess Mumbi - Damien Hauser

4) Yalnız Asiler I Only Rebels Win - Danielle Arbid

5) Rose of Nevada - Mark Jenkin

6) Lali - Sarmad Sultan Khoosat

7) Ölü Köpekler Isırmaz I Dead Dogs Don’t Bite - Nuri Cihan Özdoğan

8) Tavuk I Hen - György Palfi

9) Son Kıyı I The Last Shore - Jean-François Ravagnan

10) Rose - Markus Schleinzer

11) Günyüzü I Hear the Yellow - Banu Sıvacı

12) Tadilat I Renovation - Gabriele Urbonaite

13) Kuru Taşın Başı I On the Dry Rock - Yeşim Ustaoğlu

14) Bir Arada Yalnız I LifeLike - Ali Vatansever

15) Karanlıkta Islık Çalanlar / Those Who Whistle After Dark - Pınar Yorgancıoğlu

Türkiye’den ilk/ikinci uzun metrajlı filmlerin yarışacağı “Yeni Bakışlar” bölümündeki 13 yapım şöyle:

1) Aldığımız Nefes I As We Breathe -Şeyhmus Altun

2) 32 Metre I 32 Meters -Morteza Atabaki

3) Annemin Solgun Çiçekleri I Mom’s Pale Flowers -Ali Cabbar

4) Keçi501 I Goat501 -Evrim Çervatoğlu

5) En Güzel Cenaze Şarkıları I The Greatest Funeral Hits -Ziya Demirel

6) Lo-Fi -Alican Durbaş

7) Süt Çiftliği I The Farm -Elif Eda

8) Sultana -Ali Kemal Güven

9) İsimsiz Eserler Mezarlığı I Dump of Untitled Pieces -Melik Kuru

10) Annem Hakkında I About My Mom -Soner Sert

11) Hızır7Gün I Hızır7Days -Salih Tuncer Singin

12) Bağlar, Kökler ve Tutkular I Bonds, Roots and Passions -Sunay Terzioğlu

13) The Annesi Ninja -Sinan Yabgu Ünal

İFF’nin Kıbrıslı misafiri: Myrsini Aristidou'nun yönettiği Kıbrıs filmi “Tutun Bana”

Kıbrıs-Danimarka-Yunanistan ortak yapımı olan Kıbrıslı yönetmen Myrsini Aristidou'nun ödüllü ilk uzun metraj filmi HOLD ONTO ME (Κράτα Με)-Tutun Bana, 45.İFF’nin Genç Ustalar bölümünde sinemaseverlerle buluşacak. Christos Passalis (Aris) ve Maria Petrova (Iris) ikilisinin harika performansları ile 2026 Sundance İzleyici Ödülü – Dünya Sineması (Kurmaca) uzanan 2025 yapımı 102 dakikalık film bu yılki festivalde gösterilecek.