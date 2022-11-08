12 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklu yargılanacak

Gönyeli’de, kendisine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan zanlı A.K. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Gültekin Sancar, zanlının 5 Kasım tarihinde, Gönyeli’deki evine misafirliğe gelen arkadaşının 12 yaşındaki kız çocuğuna “kuşları gösterdiği” sırada cinsel saldırıda bulunduğunu aktardı.

Polis, olayın küçük kızın annesine olanları anlatması üzerine ortaya çıktığını ve polise gelerek şikâyetçi olduklarını mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve polise önce sözlü beyanda sonrada gönüllü ifade verdiğini ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirtip, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının işlediği suçun ciddiyetine ve serbest kalması halinde kamu düzeninin bozulacağına değinip, 1 ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.