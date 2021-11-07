12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali bugün gerçekleşiyor

12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, Lefke’yi renklendirdi

Lefke Çarşı Merkezi’nde yer alan 12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, sabah saatlerinde başladı, akşamüzeri saat 18.00’e kadar sürecek.

Lefke’nin temel ürünlerinden hurmanın geniş kitlelere tanıtılması, hurma üreticilerinin desteklenmesi ve Kıbrıs kültürüne ait farklı ürünlerin de halkla buluşturulması amacıyla her yıl yapılan festival, bu yıl da Lefke Turizm Derneği, Lefke Belediyesi ve Avrupa Birliği’nin ‘’İki Toplumlu Diyaloğu Geliştirme Projesi’’ işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Toplam 140 üreticinin stant açtığı festivalde doğa yürüyüşleri, kitap tanıtımları, iki toplumlu konserler, sanatsal sergiler, kültürel sunumlar ve daha birçok etkinlik yer alıyor.

Hurma festivaline köy halkının yanı sıra Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden insanlar da yüksek katılım gösterirken, siyasilerin de uğrak yeri oldu.