12 bin TL’lik asgari ücret desteği hâlâ devrede değil

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun asgari ücretlilere yönelik duyurduğu 6 bin + 6 bin TL olmak üzere toplam 12 bin TL’lik destek uygulaması henüz devreye girmedi.

Bakanlık tarafından başvuruların İhtiyat Sandığı Dairesi’nin internet sitesi üzerinden yapılacağı açıklanmasına rağmen, aradan günler geçmesine karşın başvuru ekranı açılmadı.

İhtiyat Sandığı’nın web sitesine giren vatandaşlar, başvuru sekmesinde şu uyarıyla karşılaşıyor:

“Önemli uyarı: Açıklanan 6000+6000 TL Asgari ücret destek ödemesi başvurusu için ileriki günlerde ayrı bir link verilecektir. Buraya başvuru yapmayınız. Yaptıysanız geçersiz olacaktır.”

Bu uyarı, başvuruların henüz teknik olarak hazırlanmadığını ortaya koyarken; destekten yararlanmayı bekleyen asgari ücretliler arasında da belirsizliğe ve tepkiye neden oldu.

“Başvurular İhtiyat Sandığı’ndan yapılacak” denmişti

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, asgari ücret alanlara yönelik destek ödemesinin iki parça halinde (6 bin + 6 bin TL) verileceğini, başvuruların ise İhtiyat Sandığı üzerinden elektronik ortamda alınacağını duyurmuştu.

Ancak gelinen aşamada İhtiyat Sandığı sitesinde yalnızca “ileriki günlerde ayrı link verilecek” ifadesinin bulunması, uygulamanın henüz fiilen başlatılamadığını gösterdi.

Gözler yeni duyuruda

İlgili destek ödemesine dair başvuru tarihleriyle ilgili resmî bir takvim açıklanmış değil. Başvuruların ne zaman başlayacağı, hangi şartların aranacağı ve ödeme tarihlerinin netleşip netleşmediği konusunda kamuoyuna yeni bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.