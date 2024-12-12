116 milyar 776 milyon borç

Serap ŞAHİN

Merkez Bankası resmi verilerine göre; bankalarda bulunan toplam kredi miktarı, 2024 yılı eylül ayı sonu itibarıyla 116 milyar 776 milyon TL olarak kaydedildi. Bu rakam, 2023 yılının aynı döneminde 78 milyar 136 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Verilere göre, 1 yılda bankalardaki kredi miktarının yüzde 49 arttığı görüldü.

Kredilerin dağılımında işletme kredileri 82 milyar 392 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, tüketici kredileri ise 20 milyar 289 milyon TL olarak belirlendi. Toplam kredilerin 80 milyar 402 milyon TL’si döviz cinsinden, 36 milyar 374 milyon TL’si ise Türk Lirası cinsinden kullanıldı.

Öte yandan, tahsili gecikmiş alacaklar 2024 yılı haziran ayı sonunda 4 milyar 296 milyon TL olarak kaydedilirken, bu tutar eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 7,16 artışla 4 milyar 604 milyon TL’ye ulaştı.

En fazla talep işletme kredisine

Kredi türleri içerisinde, işletme kredileri ilk sırada yer aldı.

Eylül ayı sonu itibariyle bankalarda 82 milyar 392 milyon 400 bin TL işletme kredisi olduğu görüldü.

Tüketici kredileri, yani vatandaşların bankalardan aldığı borç miktarı ise 20 milyar 289 milyon 500 bin milyon TL.

Verilere göre; Eylül 2023-Eylül 2024 dönemi kıyaslandığında, işletme kredileri 56 milyar 308 milyon TL’den 82 milyar 392 milyon TL’ye, tüketici kredileri ise 14 milyar 519 milyon TL’den 20 milyar 289 milyon TL’ye yükseldi.

TL’ye göre döviz cinsinden krediler revaçta

Türk Lirası'nın döviz karşısında değer kaybetmeye devam etmesine rağmen, bankalardaki döviz cinsinden kredi miktarı buna paralel olarak artış gösteriyor.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde kredilerin 36 milyar 374 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 80 milyar 402 milyon TL’sinin ise döviz cinsinden olduğu görüldü. Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TL cinsinden kredilerde yüzde 4,02, döviz cinsinden kredilerde yüzde 13,77 artış gerçekleşti.

Kısa vadeli kredilerde yüzde 72’ye varan artış

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin verilere de bültende yer aldı.

Eylül 2023 – Eylül 2024 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 72,27, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 39,93 artış olduğu verilere yansıdı.

4 milyar 604 milyon TL tahsili gecikmiş alacaklar

Bir yanda krediler, yani ‘borçlanma’ artarken, diğer yanda tahsili gecikmiş alacakların da yükseldiği görüldü.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre (Eylül 2023- Eylül 2024) tahsili gecikmiş alacaklarda yüzde 67,1 artış gerçekleşti.

2024 yılının haziran ayı sonu itibarıyla 4 milyar 296 milyon TL olan toplam tahsili gecikmiş alacaklar, 2024 Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 7,16 artarak 4 milyar 604 milyon TL’ye yükseldi.