Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında gerçekleşen "Öğretmenlerin Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Çeşitliliğine Yönelik Tutumları" başlıklı araştırmanın sonuçları yayınlandı.

403 öğretmen, psikolojik danışman ve rehberle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan rapora göre öğretmenlerin yüzde 9,4’ü LGBTİ+’ın ne alma geldiğini bilmediğini, yüzde 7,4’ü ise ne anlama geldiğinden emin olmadıklarını bildirdi.

Yine rapora göre, öğretmenlerin yüzde 19’u cinsel yönelimin, dönüşüm terapisiyle değiştirilebileceğini, yüzde 9’u Onur Yürüyüşlerinin, insanları LGBTİ + olmaya teşvik ettiğini ve yüzde 9’u LGBTİ + kavramının batılı bir olgu olduğunu düşünüyor.

Raporda olumlu bulgular da yer alıyor. Buna göre; öğretmenlerin yarısından fazlası öğrencileriyle LGBTİ+ konularını tartışırken kendini rahat hissediyor.

Benzer şekilde, öğretmenlerin yüzde 70’e yakın kısmı, LGBTİ+ kapsayıcı eğitimi desteklediklerini bildiriyor.

Yine yaklaşık yüzde 70’i, LGBTİ+ öğrenciler açılmayı seçerlerse destek olacaklarını ifade ediyor.

Çalışmayla ilgili Kuir Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre çalışmada, LGBTİ+ kapsayıcı bir müfredat oluşturma çalışmaları kapsamında Kıbrıs'ın kuzeyindeki öğretmenlerin, psikolojik danışman ve rehberlerin LGBTİ+'lara yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla genel bir tutum ölçeği ve duygu termometresi kullanıldı.

Araştırmada ayrıca bilgi göstergesi olarak LGBTİ+ları çevreleyen yaygın yanlış varsayımlar (mitler) ve özellikle LGBTİ+’ların okul ortamında damgalanmasına ilişkin sorulara yer verildi.

Açıklamaya göre araştırma Prof. Dr. Shenel Hüsnü Raman ile araştırma asistanları Uzm. Psk. Ziba Sertbay ve Uzm. Psk. Kaan Berkan tarafından yürütüldü. Veriler bir danışmanlık ve araştırma merkezi tarafından 2022 yılının son aylarında 3 aylık bir süre boyunca toplandı.

10 öğretmenden 3’ü yeterli bilgiye sahip değil

Araştırmadaki bulgulara göre genel olarak öğretmenler, LGBTİ+lar ile ilgili görece olumlu tutumlara sahip. Ancak her 10 öğretmenden 3’ü, LGBTİ+ terminolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip değil. Ayrıca, yarısından fazlası eşcinselliği “suç” olmaktan çıkaran “yasal değişiklikten" haberdar olmadığını bildirdi.

Öğretmenlerin yarısı cinsel yönelimin terapilerle değiştirilemeyeceği konusunda net

Yine araştırmaya göre katılımcıların neredeyse yarısı cinsel yönelimin terapiler veya teşviklerle değiştirilemeyeceği konusunda net bir bilgiye sahip olmamakla birlikte, LGBTİ+ konularını konuşurken rahat hissetmemekte. Ancak en olumlu bulgunun, “katılımcıların yarısından fazlasının eğitim almak ve bilgilerini geliştirmek istemesi” olduğu belirtildi.

“LGBTİ+ kapsayıcı politikalar uygulanmalı ve mevcut ‘yasalar’ düzenlenmeli”

Yapılan açıklamada, “Öğretmenler ve Psikolojik Danışman ve Rehberler arasındaki mit inançları, LGBTİ+ konularını konuşmaktan rahatsız hissetme sorunu ve olumlu eğitim talepleri göz önüne alındığında, okullarda LGBTİ+ önyargısını ve ayrımcılığını önlemek ve sürdürülebilir hale getirmek için LGBTİ+ kapsayıcı politikalar uygulanmalı ve mevcut ‘yasalar’ düzenlenmelidir” denildi.

Rapordan detaylar…

Öte yandan YENİDÜZEN, söz konusu raporu inceledi, dikkat çeken detayları yazdı.

403 öğretmen, psikolojik danışman ve rehberle yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkan rapora göre öğretmenlerin yüzde 9,4’ü LGBTİ+’ın ne alma geldiğini bilmediğini, yüzde 7,4’ü ise ne anlama geldiğinden emin olmadıklarını bildirdi.

Yine rapora göre, öğretmenlerin yüzde 19’u cinsel yönelimin, dönüşüm terapisiyle değiştirilebileceğini, yüzde 9’u Onur Yürüyüşlerinin, insanları LGBTİ + olmaya teşvik ettiğini ve yüzde 9’u LGBTİ + kavramının batılı bir olgu olduğunu düşünüyor.

Raporda olumlu bulgular da yer alıyor. Buna göre; öğretmenlerin yarısından fazlası öğrencileriyle LGBTİ+ konularını tartışırken kendini rahat hissediyor.

Benzer şekilde, öğretmenlerin yüzde 70’e yakın kısmı, LGBTİ+ kapsayıcı eğitimi desteklediklerini bildiriyor.

Yine yaklaşık yüzde 70’i, LGBTİ+ öğrenciler açılmayı seçerlerse destek olacaklarını ifade ediyor.