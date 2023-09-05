10 dönümlük alanda kuru otlar ve ağaçlar yandı

Dipkarpaz - Kaleburnu Yolu'ndaki Gülseren Çiftliği Mevkiinde bugün meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ve çöpler ile 8 zeytin ve 11 ardıç ağacı yanarak zarar gördü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yangın bugün saat 11.30 sırlarında, henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

Yangına Polis İtfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından karadan, yangın söndürme helikopteri ile de havadan müdahale edilerek söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.