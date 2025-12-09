“10 adam oturup ülkeyi nasıl yöneteceğine karar veriyor herkesin iradesini baypas ediyor”

Meclis Genel Kurulu, 843 milyon 504 bin TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesini görüşüyor.

Meclis Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, meclisin bütçesine hazırlık yapamadıklarını çünkü olağanüstü bir güne uyandıklarını belirterek, “Bu oturumun bu şartlarda yapılması sağlıklı değil” dedi.

Gölet ve barajların bu kadar kısa sürede dolmasının sadece yağışla alakalı olamayacağını, temizlik veya bakım konusunda yılların aksaklıklarının, sorun çıkmasına sebep olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Özdenefe, afetlerden etkilenen herkese geçmiş olsun diyerek, görevlerinin başında çalışan herkese teşekkür etti.

Meclisin taşınma işlemlerinin hala tamamlanmadığına işaret eden Özdenefe, burada çalışmaya başlayacak herkesin de yasal süreçlerden geçirilerek göreve başlamasını temenni etti.

Acilen Meclis'in Teşkilat Yasası'nda değişiklik yapılması gerektiğini hatırlatan Özdenefe, bu konuda daha önce de farklı ortamlarda açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Özdenefe, meclisin ve mahkemelerin daha önce hiç sözleşmeli personel almadığını, bunu ilk kez yaşadıklarını ve bunun bir gelenek haline gelmeden ihtiyaçların belirlenerek kadroların açılması gerektiğini söyledi.

Makam araçlarına sivil plaka takılmasının yasal olmadığını, o araçların görev amaçlı kullanılması için tahsis edildiğini belirten Özdenefe, ilk başta meclis araçları, ardından da diğer kurumların bu plaka değiştirilmesini benimsememesini istedi.

Meclisin bir süredir çok sağlıklı çalıştığını düşünmediğini söyleyen Özdenefe, 2022’den beri komite çalışmalarının olması gerektiği şekilde ilerlemediğini kaydetti. Özdenefe, bu konuda yaşanan olaylara örnekler verdi.

Özdenefe, son dönemde tüm milletvekillerinin de yasama dokunulmazlığının kaldırılmasının gündeme geldiğini, bunun da belli prosedürleri olduğunu ve zaten bu konuda yapılan oylamaların da reddedildiğini hatırlattı.

Hükümetin yasamaya saygı göstermeyerek, yasa gücünde kararnamelerle ülke yönettiğini söyleyen Özdenefe, “10 adam oturup ülkeyi nasıl yöneteceğine karar veriyor herkesin iradesini baypas ediyor” dedi.

Ekonomi Maliye ve Bütçe komitesinde 386 yasa gücünde kararname olduğuna işaret eden Özdenefe, bu kararnamelerin 90 günde yasal hale getirilebilecek şekilde hazırlandığını ancak üzerinde çalışılmayanların yok olduğunu söyledi.

Özdenefe, bu iktidar yapısı yüzünden Meclis'in işlevselliğini yitirdiğini vurgulayarak, halkın en az güvendiği kurumlardan birinin Cumhuriyet Meclisi haline geldiğini kaydetti.

Askerlikle ilgili hazırlanan yasa gücünde kararnamenin de 90 günde geçerliliğini yitirdiğini ve farklı kaoslara sebep olduğunu hatırlatan Özdenefe, “Yasa yapmıyorsunuz yaptırmıyorsunuz, herkesi perişan ediyorsunuz” dedi.

Özdenefe, denetleme günlerinde sadece bir bakanın tüm sorulara cevap vermesi kurgusuyla bir durum oluşturulduğunu, bunun da denetleme görevini sarstığını söyleyerek, biriken 30 civarında cevaplanmayan yazılı soru olduğunu hatırlattı.

Özdenefe, nüfus, silah ruhsatları gibi sorulara da hala cevap verilmediğini söyledi. Özdenefe, ülkenin seçim sistemini değiştirecek yasal düzenlemelerin bile kimseye haber vermeden yapıldığını, bu nedenle aylarca bu sorunu çözmeye çalıştıklarını kaydetti.

Yasalaşan tasarılar üzerinde yapılan değişikliklere işaret eden Özdenefe, yasa gücünde kararnameler ve yasa tasarıyla ilgili yapılan bir dizi aksaklığı örnek verdi.

Meclis bütçesinde sehven yazıldığı belirtilen 600 milyon fazlalığın nasıl oluştuğuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özdenefe, bu hatanın nasıl yapıldığını ve alınan tekliften divan üyelerinin haberdar olmamasını eleştirdi.

Cumhuriyet Meclisi'nin arşivinin de hala yeni binaya taşınmadığını vurgulayan Özdenefe, 2022 yılından beri Dilekçe ve Ombudsman Komitesi'nin bir kez toplandığını hatırlattı.