1 yılda 98 milyar borç

Merkez Bankası Bülteni’nden:

►Bankalardaki kredi miktarı Mart sonu itibariyle 98 milyar 916 milyon 400 bin TL’ye çıktı. ►2023 Mart sonu itibariyle bankalardaki kredi miktarı 57 milyar 912 milyon TL’ydi. ►İşletme kredileri: 70 milyar 513 milyon TL ►Tüketici kredileri: 17 milyar 377 milyon TL ►Bankalardaki kredilerin 64 milyar 348 milyon TL’si ‘döviz’, 34 milyar 568 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden. ►2023 yılının Aralık sonu itibarıyla 4 milyar 176 milyon TL olan tahsili gecikmiş alacaklar, 2024 Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 0.18 artarak 4 milyar 183 TL’ye yükseldi. ►Tahsili gecikmiş alacaklarda Mart 2023 ve Mart 2024 arasında olan 1 yıllık dönemde yüzde 53,78 artış görüldü. ►Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TL cinsinden kredilerde yüzde 10,53, ‘döviz’ cinsinden kredilerde ise yüzde 13,7 artış gerçekleşti.

Serap ŞAHİN

Hayat pahalılığı giderek artıyor, yurttaşın alım gücü düşüyor. İhtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çeken vatandaş bankalara yöneliyor, kredi çekiyor.

Bankalardaki kredi miktarı her geçen gün artıyor. Borçlanma ile birlikte tahsili gecikmiş alacaklar da kademeli olarak yükseliyor.

Birçok vatandaş bir yandan borç çekerken, diğer yandan da aldığı krediyi ödemekte güçlük çekiyor.

Merkez Bankası resmi verilerine göre; bankalardaki kredi miktarı Mart sonu itibariyle

98 milyar 916 milyon TL’ye yükseldi.

Bu rakam 2023 Mart sonunda 57 milyar 912 milyon TL’ydi.

1 yılda bankalardaki kredi miktarının yüzde 70,80 oranında arttığı görüldü.

İşletme kredileri birinci sırada

Geçen yıl olduğu gibi bu dönemde de kredilerin en fazla ‘işletmeler’ için çekildiği de verilere yansıdı.

Mart sonu itibariyle bankalarda 70 milyar 513 milyon TL işletme kredisi olduğu görüldü.

Tüketici kredileri, yani vatandaşların bankalardan aldığı borç miktarı ise 17 milyar 377 milyon TL.

Verilere göre; Mart 2023-Mart 2024 dönemi kıyaslandığında, işletme kredileri 42 milyar 455 milyon TL’den 70 milyar 513 milyon TL’ye, tüketici kredileri ise 10 milyar 617 milyon TL’den 17 milyar 377 milyon TL’ye yükseldi.

Döviz cinsi kredilerde % 13,7 oranında artış

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı devam etse de buna ters oranda bankalardaki döviz cinsinden kredi miktarı arttı.

Aralık sonu itibariyle kredilerin 34 milyar 568 milyon TL’si Türk Lirası cinsinden, 64 milyar 348 milyon TL’si ise ‘döviz’ cinsinden olduğu görüldü.

Söz konusu dönemde, bir önceki çeyrek döneme göre TL cinsinden kredilerde yüzde 10.53, döviz cinsinden kredilerde yüzde 13,7 arttığı görüldü.

Kısa vadeli kredilerde yüzde 98 artış

Kısa, orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin verilere de bültende yer aldı.

Mart 2023 – Mart 2024 döneminde kısa vadeli kredilerde yüzde 98,47, orta ve uzun vadeli kredilerde ise yüzde 59,77 artış olduğu görüldü.

Tahsili gecikmiş alacaklar 4 milyar 183 milyon TL

Bir yanda bankalara yönelik krediler, yani ‘borçlanma’ artarken, diğer yanda tahsili gecikmiş alacakların da yükseldiği verilere yansıdı.

Yurttaşlar bir yandan borç çekerken, diğer yandan da çektiği borçları ödeyemiyor, ödeme gücü giderek geriliyor.

Merkez Bankası verilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre (Mart 2023- Mart 2024) tahsili gecikmiş alacaklarda yüzde 53.78 artış gerçekleşti.

2023 yılının Aralık sonu itibarıyla 4 milyar 176 milyon TL olan toplam tahsili gecikmiş alacaklar, 2024 Mart ayı sonu itibarıyla yüzde 0,18 artarak 4 milyar 183 milyon TL’ye yükseldi.