1 yılda %93,5 daha borçlu!

EYLÜL 2022- EYLÜL 2023 KREDİ KARTI BORÇLARI:

Eylül 2022: 1 milyar 504 milyon 100 bin TL

Aralık 2022: 1 milyar 770 milyon 500 bin TL

Mart 2023: 1 milyar 939 milyon 400 bin TL

Haziran 2023: 2 milyar 520 milyon 100 bin TL

Eylül 2023: 2 milyar 910 milyon 600 bin TL

Serap ŞAHİN

Yıllık enflasyon, henüz Kasım ayında yüzde 81,99’a ulaştı, alım gücü düşen yurttaş çareyi kredi kartına yüklenmekte buldu.

Bankalardaki kredi kartı kullanımına yönelik borçlar, Eylül sonu itibariyle 2 milyar 910 milyon 600 bin TL’ye ulaştı.

Söz konusu rakam, Eylül 2022’de 1 milyar 504 milyon 100 bin TL’ydi.

Merkez Bankası resmi verilere göre; 1 yıl içinde kredi kartı borçları yüzde 93,5 arttı.

Eylül 2022’de 1 milyar 504 milyon 100 bin TL

KKTC Merkez Bankası 3’üncü Çeyrek Bülteni’nde geçtiğimiz yıllara ait bilgiler de paylaşıldı.

Kredi kartı borçlarının kademeli olarak arttığı görüldü.

Örneğin, Eylül 2022 ila Eylül 2023 dönemi arasında ‘en düşük’ kredi kartı borcu geçtiğimiz yılın Eylül sonunda kayıtlara geçti.

Söz konusu dönem vatandaşların kredi kartlarındaki borç miktarı 1 milyar 504 milyon TL oldu.

3 ayda 168 milyon 900 bin TL arttı…

2022 Aralık ayı itibariyle bu rakam, 1 milyar 770 milyon 500 bin TL’ye çıktı.

Mart 2023’de ise bankalardaki kredi kartı borçları 1 milyar 770 milyon 500 bin TL’ye çıktı.

3 aydaki kredi kartı borçları, 168 milyon 900 bin TL artış gösterdi.

Marttan Hazirana 580 milyon TL.

Haziran 2023’de bankalardaki kredi kartı borçları, daha da yükseldi, 2 milyar 520 milyon 100 bin TL’ye yükseldi.

Mart 2023 ila Haziran 2023 arasında kredi kartı borçları 580 milyon 700 bin TL arttı.

Rekor Eylül 2023’de

Kredi kartı kullanımında rekor, Eylül 2023’de.

Söz konusu dönemde, bankalardaki kredi kartı borçları 2 milyar 910 milyon 600 bin TL olarak kayıt altına alındı.

Bu rakam, Eylül 2022’den bugüne en fazla kredi kartının kullanıldığı dönem oldu.