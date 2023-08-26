 1 yılda %70 fark!

Serap ŞAHİN

Yeni eğitim ve öğretim yılı için geri sayım başladı, geçen yıla oranla okul hazırlığı giderlerinde artış 2 katına ulaştı.

YENİDÜZEN, kırtasiyecileri dolaştı, hem güncel fiyatları derledi hem de ortaya çıkan bütçeyi geçtiğimiz yılla kıyasladı.

Zamların durdurulamadığı günümüzde, temel kırtasiye ihtiyaçlarından olan defter, kalem, cüzdan gibi toplamda 13 kalemden oluşan listede 1 çocuk için gerekli en uygun bütçe 1440 TL olarak hesaplanırken, kaliteye önem verilmesi halinde bu rakam 4 bin 340 TL’ye kadar yükseliyor.

Geçtiğimiz yıla kıyasla ortalama bir okul masrafı, yüzde 71 oranında artmış durumda.

Geçtiğimiz yıl 89 TL’den başlayan uygun bir çanta, bu yıl 400 TL’den satılırken, pahalı bir çanta 2022’de 999 TL iken, 2023’e gelindiğinde 1800 TL’den satılıyor.

Yine eğitimin vazgeçilmezi olan ‘en uygun’ defter 25 TL’den 40 TL’ye yükseldi. Pahalı defter ise 120 TL’den 185 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz sene termoslarda en ekonomik fiyat 35 TL iken bu yıl fiyat 69 TL’ye çıktı. En kaliteli termos ücreti geçtiğimiz yıl 469 TL iken bu rakam bu yıl 900 TL’ye kadar yükseldi.

Okullara göre değişiklik gösteren İngilizce kitapları ise 285 TL’den başlayarak 1120 TL’ye kadar çıkıyor.

2021 yılında 284 TL olan “en uygun” 13 kalemden oluşan okul masrafları bütçesi 2022’de 383 TL’ye ve 2023’te 856 TL’ye yükseldi.

Öte yandan 2021 yılında 980 TL olan en pahalı okul masrafları bütçesi, 2022’de 2 bin 526 TL’ye, 2023 yılında ise 4 bin 340 TL’ye yükseldi.

1,140 TL’den 4,340 TL’ye

Temel kırtasiye ihtiyaçlarından olan defter, kalem, cüzdan gibi ürünlerden birer tane alarak yapılacak alışverişlerde, en ekonomik bütçe 1140 TL olurken, kaliteye önem verenlerin tercihinde ise fiyat 4,340 TL’ye kadar çıkıyor.

Geçtiğimiz yıl en uygun fiyatlara göre gerekli olan bütçe 588,75 TL iken, bu yıl 2 katı artış göstererek 1,140 TL’ye yükseldi.

1,982 TL’lik fiyat artışı cep yakacak

Kırtasiye malzemelerinde kaliteye önem verenler için de 2 katı fiyat artışı oldu. Geçtiğimiz yıl kaliteli ürünlerin kırtasiye ücretleri toplamda 2,829 TL iken, bu yıl 4,340 TL artış göstererek 2 katına çıktı.

Bir yıllık değişimde toplamda 1,982 TL’lik fiyat artışı cep yakacak.

Çanta fiyatlarında 311 TL artışı

En ekonomik çanta ücreti geçtiğimiz yıl 89 TL’den başlarken, bu yıl 400 TL oldu. Arada görülen 311 TL fiyat farkı ise çok şaşırttı.

Kaliteli okul çantası ise geçtiğimiz yıl 999 TL iken bu yıl 1800 TL’ye kadar yükseldi.

Defter ücretleri 25 TL’den 40 TL’ye…

Geçtiğimiz yıl 25 TL’den başlayan defter ücretleri bu yıl 40 TL’ye kadar yükseldi. En kaliteli defter fiyatı ise geçen yıl 120 TL’yken bu yıl 185 TL ile raflarda yerini aldı.

Su termoslarında şok eden fiyatlar

Geçtiğimiz sene termoslarda en ekonomik fiyat 35 TL iken bu yıl fiyat 69 TL’ye çıktı. En kaliteli termos ücreti geçtiğimiz yıl 469 TL iken bu rakam bu yıl 900 TL’ye kadar yükseldi. 1 yıl farkla aradaki 431 TL fiyat artışı ise dudak uçuklattı.

İngilizce kitaplar

Okullara göre değişiklik gösteren İngilizce kitapları ise 285 TL’den başlayarak 1,120 TL’ye kadar çıkıyor.