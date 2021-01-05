Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Ciddi, güvenilir, büyük piyango" 46. kez çekiliyor
1 Temizlikçi pozitif, temaslıları karantinada

1 Temizlikçi pozitif, temaslıları karantinada

Lefkoşa Devlet Hastanesinde bulaş zinciri devam ediyor. Göğüs Servisinde temizlik görevlisi 1 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

A+A-

YENİDÜZEN

Lefkoşa Devlet Hastanesinde bulaş zinciri devam ediyor. Göğüs Servisinde temizlik görevlisi 1 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Temizlik personelinin karantinaya alındığı öğrenilirken, çok sayıda temaslısının da tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

 

Test yapılacak…

Temizlik personelinde görülen vaka sonrası şu sıralarda temizlik personeline PCR testi yapılacağı öğrenildi.

Bu haber toplam 643 defa okunmuştur
Etiketler : ,