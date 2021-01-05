1 Temizlikçi pozitif, temaslıları karantinada
Lefkoşa Devlet Hastanesinde bulaş zinciri devam ediyor. Göğüs Servisinde temizlik görevlisi 1 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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YENİDÜZEN
Lefkoşa Devlet Hastanesinde bulaş zinciri devam ediyor. Göğüs Servisinde temizlik görevlisi 1 kişinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Temizlik personelinin karantinaya alındığı öğrenilirken, çok sayıda temaslısının da tespit çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Test yapılacak…
Temizlik personelinde görülen vaka sonrası şu sıralarda temizlik personeline PCR testi yapılacağı öğrenildi.
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Etiketler : Coronavirüs, covid-19