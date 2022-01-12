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  3. 1 saat 20 dakika görüştüler, açıklama yapılmadı
1 saat 20 dakika görüştüler, açıklama yapılmadı

1 saat 20 dakika görüştüler, açıklama yapılmadı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme öncesi  Basına görüntü verildi.
Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
1 saat 20 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

 

 

Oktay, Sucuoğlu'nu kabul ettiOktay, Sucuoğlu'nu kabul etti

 

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