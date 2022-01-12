1 saat 20 dakika görüştüler, açıklama yapılmadı
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen görüşme öncesi Basına görüntü verildi.
Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
1 saat 20 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapılmadı.
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Etiketler : r.t.erdoğan, Faiz Sucuoğlu