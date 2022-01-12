Oktay, Sucuoğlu'nu kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Sucuoğlu’nu, görüşme öncesi kapıda karşıladı.
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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Ankara temasları çerçevesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi.
Görüşme, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştiriliyor...
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Sucuoğlu’nu, görüşme öncesi kapıda karşıladı.
Görüşmesi öncesi, basına görüntü verildi.
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Etiketler : Faiz Sucuoğlu, Fuat Oktay