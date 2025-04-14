1 haftada 12 yangın, 27 özel servis olayı

Haftalık itfaiye raporuna göre 07–13 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan süre içerisinde toplam 12 yangın ve 27 özel servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu oluşan toplam maddi zarar 1 milyon 720 bin TL olarak açıklandı.

İtfaiye raporuna göre yangınların muhtemel sebepleri arasında; elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, plastik üretim makinesinden sızan yağın sıcak aksamlara temas etmesi, gaz kaçağı, söndürülmeden atılan sigara izmariti, kişi ya da kişiler tarafından yakma, fritöz ve gaz ocağı üzerinde unutulan yağların alev alması yer aldı.

Özel servis olayları ise; sulama havuzuna düşen, konteyner altında sıkışan kedi ve kuyuya düşen koyunun kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amacıyla hastaneye sevk edilmesi şeklinde kayıtlara geçti.