“1.620 Euro değerindeki gazete baskı levhalarını çalmaktan” tutuklu

Çalıştığı matbaadan hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı C. A. mahkeme huzuruna çıkarıldı. Polis, sirkat edildiği ihbar edilen gazete baskı levhalarının boş kutularının zanlının ikametgahında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Mustafa Sensev zanlı C.A.’nın müstahdem tarafından sirkat suçuyla yargılandığını belirtti. Polis, 15-24 Haziran 2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Büyük Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir matbaada baskı operatörü olarak çalışmakta olan Lefkoşa'da sakin C. A.’nın işyerine ait gazete baskısında kullanılan toplam bin 620 Euro değerindeki gazete baskı levhalarını sirkat ettiğini söyledi.

Olayın polise 25 Haziran tarihinde rapor edilmiş olup adı edilenin mahkeme emri gereğince tutuklandığını belirten Polis, mahkemeden alınan arama emri sonrasında C.A.'ya ait ikametgahta yapılan aramada levhaların boş olan kutularını söz konusu ikametgahın avlusu içerisinde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, aranan emareler alınacak ifadeler olduğunu belirtip, zanlının 3 gün süre daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.