“Kamu yayıncılığı parti propagandasının aracı haline getirilemez!”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), BRT Haber adıyla gönderilen kısa mesajlara ilişkin YSK’nın verdiği kararın ardından yaptığı açıklamada, meselenin artık yalnızca yayıncılık etiğiyle sınırlı olmadığını, hukuki sorumluluk boyutu da bulunduğunu vurguladı.

BRT çalışanlarının siyasi talimatların uygulayıcısı haline getirilmemesi gerektiğine dikkat çeken KTGB, kamu yayıncısında görev yapan gazetecilerin sorumluluğunun siyasi partilere değil, kamuoyuna, hukuka ve gazetecilik ilkelerine karşı olduğunu belirtti.

Açıklamada, hukuka, seçim mevzuatına ve meslek ilkelerine aykırı talimatların sorgulanması, mümkün olduğunda yazılı hale getirilmesi ve uygulanmaması gerektiği ifade edildi.

“Sorumluluk yalnızca çalışanlara yüklenemez”

Sorumluluğun yalnızca mesajları gönderen veya teknik işlemleri gerçekleştiren çalışanlara yüklenemeyeceğini kaydeden KTGB, kararın kim tarafından alındığının, kim tarafından onaylandığının ve hangi yönetim zinciri içerisinde uygulandığının açıkça ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

BRT’nin hükümetin veya herhangi bir siyasi partinin yayın organı olmadığını belirten Birlik, kamu kaynaklarıyla faaliyet gösteren kurumun seçim döneminde tüm siyasi parti ve adaylara eşit mesafede durmak zorunda olduğunun altını çizdi.

KTGB, seçim sürecinde kamu yayıncılığını yakından takip edeceklerini belirterek gazetecilerin siyasi talimatlar nedeniyle hukuki risk altına sokulmasına ve kamu yayıncılığının propaganda aracına dönüştürülmesine karşı sessiz kalmayacaklarını duyurdu.