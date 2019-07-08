Zeki Erkut’tan Yeni Bir Roman: KRAL

Zeki Erkut’un “Kral” isimli yeni romanı Khora Yayınları’ndan çıktı. Leymosunlu bir müzisyenin mecburi göç sonrası Girne’de tutunmaya çalışmasının hikayesini anlatan roman, politik arka planı ile yakın tarihimize, bilhassa da 1974 sonrasına ayna tutuyor.

Ganimet kültürünün kök saldığı, insani değerlerin yitirilerek yozlaşmanın yaşandığı bir dönemde sanatçı duyarlılığına sahip bir müzisyen, yeniden şöhreti yakalamak için mücadele etmektedir. Abisi, teşkilata sadık bir düzen adamı iken Kral anılarına sadık bir duygu insanıdır ve abisinin değil yüreğinin sesini dinler. İki aşk arasında, iki şehir arasında, iki yaşam arasında sıkışan Kral, ekmeğini denizden çıkaran balıkçılarla, kardeşlikten öte dostluklarla tanışır; köşeyi dönmeye çalışan düzenbazlarla, derin devletin karanlığıyla boğuşur.

“Kral”, okuru soluk soluğa bırakacak temposu ile sürekli içine çeken, özlem ve duygu yüklü bir roman. Yazarın “Jans Mans Sokağı Çocukları” romanı kadar gerçek gibi kurgulanmış ve onun kadar sürükleyici.

Kapak resmini Nilgün Güney’in yaptığı kitabın editörlüğünü Nazen Şansal, sayfa tasarımını grafiker Ömer Tatlısu gerçekleştirdi. 320 sayfalık eser Lefkoşa, Mağusa ve Omorfo Khora Kitabevlerinden ve tüm kitapçılardan temin edilebilir.

Zeki Erkut, bir kısmı Yenidüzen’de yayımlanan mizah öykülerini “Halim Çileli’nin Fevkalade Serüvenleri” isimli kitapta topladıktan sonra 2017 yılında ilk romanı “Jans Mans Sokağı Çocukları’nı yayımlamıştı. “Kral”, yazarın Khora Yayınları’ndan çıkan üçüncü kitabı.