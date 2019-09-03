Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tutuklanan 10 kişiden Y.U. A.T. P.M. O.T. M.B.S, D.K. ve E.Y dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili görevli polis memuru, operasyonun 28 Ağustos gece saat 03.00 sıralarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, aldıkları bilgide Girne’de bir apartmanın altında uyuşturucu olabileceğini öğrendiklerini ifade etti.

Polis, söz konusu yerde yapılan aramada uyuşturucu hap ile hintkeneviri ve araba anahtarı bulduklarını açıkladı. Polis, bekleyişe geçtiklerini, saat 03.00 sıralarında apartmanın yanına uyuşturucu maddeleri almaya gelen H.D’nin suçüstü yakalandığını ifade etti.

Polis, zanlının tasarrufunda 12 adet extasy hap, 0.10 mg ağırlığında metamfetamin, 17 ayrı paket içerisinde toplam 20 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi.

Soruşturma memuru, olay yerinde bulunan anahtarla açılan arabanın zanlıya ait olduğunu, araçta yapılan aramada 9 ayrı pakette 61 adet cinsel gücü artırıcı jel ile 2 buçuk gram kokain bulunduğunu açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlı H.D.’nin kokainin M.G.’ye ait olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, yapılan araştırmada kokainin M.G. tarafından araca koyulduğunun ve aynı gün Girne’de tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru, zanlı H.D.’nin uyuşturucu hapları Bin TL karşılığında 20 adet olarak, 0.10 mg ağırlığında metamfetamini de 24 Ağustos tarihinde E.S.’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Soruşturma memuru, H.D.’nin zanlı M.G.’nin yönlendirmesi ile O.T.’ye bir gram kokain, E.Y.’e 600 TL karşılığında 6 adet uyuşturucu hap ve 200 TL karşılığında 1 gram hintkeneviri, Y.U.’ya 1 gram kokain ve P.M.’ye de tespit edilemeyen miktarda kokain sattığını açıkladı.

Polis, aynı gün Y.U.’nun da Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, soruşturma kapsamında E.S.’nin Lefkoşa’daki evinde arama yapıldığını ifade etti. Polis yapılan aramada elbise dolabı içerisinde bir miktar metamfetamin, 3 gram hintkeneviri, uyuşturucu sarmaya yarayan foil kağıdı, takı sandığı içerisinde yine bir miktar metamfetamin, ayrı bir paket içerisinde sarılı 25 gram metamfetamin ve hassas terazi bulunarak emare alındığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada zanlı E.S.’nin 13 Ağustos tarihinde ülkeye 30 gram metamfetamin ve 85 adet extacy hap ithal ettiğinin belirlendiğini söyledi.

Zanlı E.Y.’nin de tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada üzerinde kokain kalıntısı olan bir adet pet şişe bulduklarını belirtti.

O.T.’nin de tespit edilerek tutuklandığını, evinde yapılan aramada M.B.S.’ye ait çantada 0.5 miligram hintkeneviri bulunduğunu söyleyen polis, M.B.S’nin de tutuklandığını açıkladı.

Polis memuru, M.B.S’nin ifadesinde aynı evde kaldıkları D.K. ile birlikte bir miktar uyuşturucu içtiklerini itiraf ettiğini söyledi.

İfade üzerinde tutuklanan D.K.’nin de uyuşturucu maddeyi H.D.’den 200 TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, onun da gözaltına alındığını belirtti.

Polis, zanlı P.M.’nin evinde de arama yapıldığını, ev arkadaşı A.T.’nin bir miktar uyuşturucuyu tuvalete atıp şifonu çektiğini söyledi.

Polis, logar içerisinde yapılan aramada naylona sarılı bir gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, P.M. ile A.T:’nin tutuklandığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlılar E.Y., Y.U., A.T., P.M., O.T., M.B.S., D.K.’nin geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, M.B.S. ve D.K. için bir kefilin 50 bin, Y.U., A.U., P.M., O.T. için ise birer kefilin 752şer bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Çalışma izni süresi biten E.Y.’nin ise muhaceret işlemlerini tamamlayabilmesi için süre veren mahkeme, zanlıyı teminata bağlamadı.

(Evrim Kamalı)