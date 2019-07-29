Yorgancı’dan üzen veda…

Uzun yıllar CTP’nin birçok kademesinde görev yapan, bir dönem İskele Kadın Kolu Başkanlığı görevini de yürüten, eczacı Selma Yorgancı Antalya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

57 yaşında yaşama veda eden Yorgancı’nın ölümü ailesinin yanı sıra sevenlerini de yasa boğdu.

Yorgancı, 4-4.5 yıldır kanser tedavisi görüyordu. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Yorgancı, yarın öğle namazı sonrası İskele’de defnedilecek.