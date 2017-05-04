Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun “trafik güvenliği” konusunda olağanüstü toplantısında konuşma yapan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe de, trafik sorunlarının sadece konuşarak çözülemeyeceğini, birçok konunun bakanlığı ilgilendirdiğini belirtti.

Esas konunun trafik güvenliğinin öncelik yapılıp yapılmaması olduğunu söyleyen Özdenefe, trafik konusunun konuşulduğu bu toplantıya katılmadıkları gerekçesiyle Başbakan Özgürgün, Eğitim Bakanı Berova ve Sağlık Bakanı Sucuoğlu’nu eleştirdi.

Özdenefe, saatlerle ilgili uygulamayı da eleştirdi ve “Saatler değişti, kamuda verimlilik mi arttı? Yollar daha güvenli hale mi geldi” diye sordu.

Okullarda hala trafik dersi okutulmamasını da eleştiren Özdenefe, trafik eğitimi konusunda gerekli adımların atılmadığını söyledi.

Trafik master planını kimlerin hazırladığını soran Özdenefe, planın sivil toplum örgütlerine verilmediğini ve hazırlanmasında da görüş alınmadığını savundu.

Yol, refüj ve kasislerin standartlara göre yapılmadığını kaydeden Özdenefe, yol kenarlarında görülen ölü hayvanların uzun süre kaldırılmadıklarına da işaret etti.

Yollarda kirlilik yaratan tabela sorununun hala çözülmediğini, yolların tabela mezarlığına döndüğünü ifade eden Özdenefe, verilen söze rağmen bir şey yapılmamasını eleştirdi, tabelaların ciddi şekilde dikkat dağıttığını söyledi.

Fazilet Özdenefe, Karağaç’ın Alevkayası’na çıkan kısmının ne olacağını, Karaoğlanoğlu’nda çift şerit olacak yolun durumunu sordu.

Özdenefe, Kırnı-Şirinevler yolunun da kötü durumda olduğunu kaydetti ve yol yapımının yetmediğini, yolların delik deşik halde bulunduğunu, bakım da gerektiğini anlattı.

Konuyla ilgilenmeyen bakanları ve Başbakan’ı kınadığını söyleyen Özdenefe, “Halkın seçtiği ve böyle bir günde Meclis’e gelen vekillere ve halka saygısızlık yapmaya hakları yoktur. Onlara ekranlardan seslenmeyi zül görüyorum” dedi.