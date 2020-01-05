Yola dikkat

İskele Belediyesi, dün gece etkili olan yağmur sonucu Ardahan-Kantara yolunda toprak kayması olduğu, yola taş ve toprak savrulduğunu duyurdu. İskele Belediyesi personeli tarafından temizlik çalışmasının yapıldığı yolda trafiğin kontrollü olarak sağlandığı bildirildi. Söz konusu yolu kullanacak araç sürücülerin dikkatli olmaları istendi.