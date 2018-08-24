Uyuşturucu madde tasarrufundan Girne Turizm Limanında bir, Boğazköy’de ise üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün Boğazköy’de F.A.’nın (E-21) kullanımındaki araçta 5 gram, araçta yolcu olan U.R.(E-24)’nin tasarrufunda ise yaklaşık 3 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıslar ile araçta yolcu olarak bulunan A.C.Ç. (E-23) tutuklandı.

Girne Turizm Limanında H.A.’nin (E-35) üzerinde yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.



HIRSIZLIK

Lefkoşa’da “Desperado Butik” içerisinde 4 Ağustos’ta Mehmet Deveci’ye ait cep telefonunun çalındığı, konuyla ilgili olarak Lokmacı Kara Giriş kapısından dün giriş yaptığı sırada P.L. (K-19), M.S.(K-60) ve R.Y. (E-22)’nin tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan Alsancak’ta dün bir oto yıkamacıda bulunan bir araç içerisinden cüzdan çaldığı gerekçesiyle H.A. (E-58) tutuklandı.



PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Yetkili makamlara beyan etmeden üzerinde 147 bin 800 TL nakit parayla birlikte çıkış yapmaya çalışan İ.T. (E-26) ve 46 bin ABD doları nakit parayla çıkış yapmaya çalışan P.A. (E-34) hakkında, Para ve Kambiyo Yasasına göre, 10 bin Euro veya muadili nakit paradan fazla olan meblağları yetkili makamlara beyan etmediği için, yasal işlem başlatıldı.



KAYIP ŞAHIS

Gelincik'de 16 yaşında Kardelen Korkmaz’ın (K), dün 10.30 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmediği belirtildi