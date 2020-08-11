“Yılbaşından günümüze kazılarda on şahıstan geride kalanlar çıkarıldı”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslırum Üyesi Leonidas Pandelidis, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, yılbaşından 31 Temmuz 2020 tarihine kadar geçen yedi aylık süre içerisinde on şahıstan geride kalanların çıkarıldığını belirtti, Kayıplar Komitesi istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Leonidas Pandelidis, KHA’ya demecinde özetle şöyle dedi:

Kayıplar Komitesi yılbaşından 31 Temmuz 2020’ya kadar on şahıstan geride kalanları kazılarda çıkardı, beş “kayıp” şahıs ise kimliklendirildi. Halen yedi kazı ekibi çalışıyor, bunlardan altısı Kıbrıs’ın kuzeyinde, birisi ise güneyinde çalışıyor.

2019 yılında 28 “kayıp”tan geride kalanlar bulunmuş ve 42 “kayıp” şahıs kimliklendirilmişti. Bu yıl insan kalıntılarının bulunabildiği kazılardaki oran yüzde 17’dir ancak geçen sene bu oran yüzde 25 idi. 2020’nin başından 31 Temmuz’a kadar 1348 alanda kazı yapıldı.

Kayıplar Komitesi üçbuçuk ay süresince 13 Mart’tan itibaren korona virüsü nedeniyle ve barikatların kapalı olması sebebiyle kazılarına ve diğer operasyonlarına ara vermişti. 1 Temmuz’dan itibaren kazılara ve diğer operasyonlara devam ediliyor.

Kazılar halen Petra’da (Taşköy) bir ekip olmak üzere iki ekip Templos’ta (Zeytinlik), bir ekip Lapta’da ve bir ekip Lefkonuk’ta (Geçitkale) aracılığıyla yürütülüyor – Lefkonuk’ta çeşitli kuyu kazıları yapılıyor. Bir ekip de Lefkoşa’da hapishane arkasında kazı yapıyor. Güneyde ise Strovulos bölgesinde 1963 “kaybı” bazı Kıbrıslıtürkler’den geride kalanlar aranıyor.

Kazı ekiplerinde ve diğer alanlarda çalışan Kayıplar Komitesi bilim insanları her onbeş günde bir koronavirüs testi yaptırıyor. Güney-kuzey arasında barikatlardan geçiş yapmayıp ofislerde çalışanlar da herkesin kendini güvende hissetmesi maksadıyla test yaptırıyor.

Kazılar normal olarak Ağustos’ta devam edecek ancak prosedürler gereği sürekli olarak hava sıcaklıkları takip edilecek. Her yıl en az 70 alanda kazı yürütülüyor. Bu yıl 31 alanda kazı yürütülmüş bulunuluyor.

Pandemi nedeniyle sınırlamalar döneminde Kayıplar Komitesi yetkilileri düzenli telekonferanslarla bir araya geldiler ve araştırma ekipleri de bu dönemi, tamamlanmamış dosyaları inceleyip tamamlamakla geçirdiler.

(Kıbrıs Haber Ajansı’ndan derleyip özetle Türkçeleştiren: Sevgül Uludağ/YENİDÜZEN)