Yenisi boş, mevcudu tıklım tıklım!

Devrim DEMİR

Ülkede yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle göz önünde bulunan Merkezi Cezaevinde 20 Mart tarihi itibarı ile 239 hükümsüz, 364 mahkûm bulunmakta. 2018 yılında yapımına başlanan 700 kapasiteli yeni Merkezi Cezaevinin yapımı son aşamasına geldi.

Maddi imkânsızlıklar nedeniyle henüz tamamlanamayan yeni cezaevine geçiş yapılamazken, olası salgın durumu halinde bir bölümün hazır hale getirilmesi için bakanlık izniyle elektrik işlemlerinin yapılması için çalışmalar yapılıyor.

Metro Mühendislikte yetkili İnşaat Mühendisi Cihangir Karabacak ve KTAMS başkanı Güven Bengihan YENİDÜZEN’e konuştu.

İnşaat Mühendisi Cihangir Karabacak yeni cezaevinde eksiklerin söz konusu olduğunu ifade ederek T.C.’den 50 Milyon TL alacaklı olduklarını kaydetti.

KTAMS başkanı Bengihan da yeni cezaevinin teslim edilmesi için ilgili firmanın ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Savcılık teminat değişikliği yaparak cezaevindeki sayıyı azaltıyor…

Kapasitesinin üzerinde yüzlerce kişiyi barındıran cezaevinde de Corona Virüs salgını ile ilgili bir takım önlemler alındı. Savcılık geçtiğimiz hafta cezaevinde tutuklu bulunan birçok sanığın dosyasını incelemeye aldı. Mahkeme aşamasında teminatı ödeyemeyen, hafif suçlular için yeni düzenleme yapıldı ve birçok kişi teminat değişikliğine gidilerek serbest bırakıldı.

Açlık grevi sonlandı… 364 hükümlü, 239 hükümsüz…

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, 20 Mart tarihi itibarı ile Merkezi Cezaevinde 603 mahkûm ve tutuklunun bulunduğunu bunların 364’nün hükümlü, 239’nun ise hükümsüz tutuklu olduğunu söyledi.

Bengihan, ülkede yaşanan salgına karşı cezaevinin de bir çok tedbir aldığını çalışanlara maske, eldiven ve dezenfekte verildiğini mahkum ve tutukluların da koğuşlarında temizliğin sıklaştırılarak dezenfektan yapıldığını kaydetti.

Açlık grevinin tamamen bittiğini ifade eden Bengihan, açık ve kapalı görüşlerin de tedbir amaçlı kaldırıldığını, noter ve avukat görüşmelerinin de belirli bir süre yapılmayacağını söyledi.

Mahkûm ve tutukluların yanı sıra cezaevi personelinin de sabah, öğlen ve akşam olmak üzere ateşlerinin düzenli ölçüldüğünü ifade eden Bengihan, salgınla ilgili cezaevinde şuan hiçbir sıkıntının olmadığını belirtti.

Bengihan: “Mevcut koşullar insanlık onuruna yakışmıyor”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, yeni cezaevi ile ilgili belirli bir tarihin olmadığını kaydetti. Mevcut cezaevinin koşullarının olumsuz ve içerdekiler için verimsiz olduğunun altını çizen Bengihan, mahkûm ve tutukluların insanlık onuruna yakışır, çağdaş cezaevine kavuşacakları günü beklediklerini belirtti. Yeni Cezaevine geçiş ile ilgili belirli bir tarih olmamasının büyük sıkıntı olduğuna dikkati çeken Bengihan, “Yeni Cezaevine şuan ne zaman geçiş yapılacağı ile ilgili her hangi bir tarih kesinlikle verilmedi. Bu oldukça sıkıntılı bir süreç cezaevine taşınmak için ekipman ve personel hazır değil. Mevzuatla ilgili gerekli düzenlenmeler yapılmadı. Yeni Cezaevinin bize teslim edilmesi için ilgili firmanın ödenmesi gerekir. İçinde bulunduğumuz zor koşullar, salgının da ortaya çıkması ile yapılan tüm düzenlemelerle ilgili toplantılarda durdu.”

Karabacak: “50 Milyon TL alacağımız var”

Metro Mühendislikte yetkili İnşaat Mühendisi Cihangir Karabacak yeni cezaevinde bir takım eksiklikler olduğuna vurgu yaptı. Ülkenin içinde bulunduğu salgın nedeniyle elzem bir duruma karşı, elektrik işlerinin devam ettiğini bakanlık izni ile işlemlerin yapıldığını söyledi.

Yeni cezaevine yerleşmek için birçok işlemin hala yapılması gerektiğine değinen Karabacak, “Türkiye Cumhuriyeti’nden 50 Milyon TL alacağımız var. Hala eksikliklerimiz söz konusu. Malzeme getiremiyoruz, klima bağlantılarını yaptırmaya çalışıyoruz. Olası elzem bir durumda, cezaevinden sevk yapılacak olursa, bir bölümü hazır hale getirmek için çabalıyoruz” dedi.