Yeniboğaziçi'nde corona virüs alarmı

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Mormenekşe ve Alaniçi köylerinden bazı çiftçilerin, bugün açıklanana pozitif vaka ile temas kurmuş olduklarını kaydederek, ilgili şahısla aynı ortamda bulunan tüm vatandaşların kendilerini karantinaya almaları çağrısında bulundu.

İşte Mustafa Zurnacılar'ın yaptığı açıklama:

Değerli belde halkım, bugün almış olduğum bilgilere göre tüm dünyayı saran ve ülkemizde de bulunan Koronavirüs (Covid – 19) tespit etmiş olduğumuz Mormenekşe ve Alaniçi köylerimizde bazı çiftçilerimizin arpa ve buğday hasatının yaklaştığı bu günlerde konbay (biçer döver) ve iş makinelerinin tamir ve servislerini yapmak için ülkemize gelen bir teknisyenin (makinist) Koronavirüs (Covid – 19) taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındığını öğrenmiş bulunuyorum.

İlgili şahsın bu akşam yapılacak olan test sonuçlarının pozitif çıkma ihtimali vardır.

Bu nedenden dolayı bu iki köyümüzde veya varsa diğer köylerimizde de ilgili şahısla aynı ortamda bulunan tüm vatandaşlarımızın kendilerini karantinaya almalarını ve hemen yetkililere haber vermelerini rica ediyorum.

Değerli belde halkım, virüsün bulaşması hemen kendini göstermediğinden dolayı birçok kişiye bulaşma ihtimali yüksektir.

Bu nedenle test sonuçları netleşinceye kadar lütfen evlerinizden çıkmayınız ve ilgili şahısla aynı ortamda bulunduysanız aileniz ve tüm sevdikleriniz için kendinizi karantinaya alınız.

Lütfen panik yapmayınız. Durum netleştikten sonra her türlü tedbir bizler ve diğer yetkililer tarafından alınacaktır. Tüm belde halkının soğukkanlı bir şekilde hareket etmesini rica ediyorum.

Bizler siz halkımızı gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.