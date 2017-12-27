"Yeni vatandaşlarımıza ulaşmak en doğal hakkım"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Adayı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, seçim kampanyası döneminde her milletvekili adayının hedefinin; tüm kesimlere ulaşmak olduğuna işaret ederek, kendisinin de ülkede ilk kez oy kullanacak vatandaşlara SMS yoluyla ulaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, "Ben seçim kampanyası döneminde her kesime ulaşmayı hedefliyorum. Bu kesimler içerisinde ülkede vatandaş olup ilk defa oy kullanacak insanlarımız da var. Bir Milletvekili adayı olarak yeni vatandaşlarımıza ulaşmak benim en doğal hakkımdır" dedi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Adayı Tahsin Ertuğruloğlu, yeni vatandaş olan kişilere SMS yoluyla ulaşmasının büyük bir hataymış gibi gösterilmesini ve gündem yapılmasını eleştirdi.

Tahsin Ertuğruloğlu, ülkede son dönemde vatandaş olup önümüzdeki seçimde ilk defa oy kullanacak kesimler olduğunu, bu çerçevede kendisinin de diğer tüm vatandaşlara olduğu gibi yeni vatandaşlara da ulaşmayı hedeflediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Seçim kampanyası döneminde hangi partiden olursa olsun her milletvekili adayının hedefi tüm kesimlere ulaşmaktır.

Bu çerçevede seçmenlere ulaşmanın farklı birçok yöntemi vardır. Bu yöntem kimi zaman yazılı ve görsel basın, kimi zaman sosyal medya, kimi zaman da SMS'tir.

7 Ocak'ta gerçekleştirilecek seçimde, ülkede vatandaş olup ilk defa oy kullanacak insanlarımız da vardır.

Bir milletvekili adayı olarak benim en tabi hakkım bu araçları kullanarak tüm kesimlere sesimi duyurmak, kendi tanıtmak ve anlatmaktır.

Bu yüzden yeni vatandaş olan insanlarımıza SMS yoluyla ulaşmam hakkında yapılan eleştirileri anlamış değilim. Eleştirilerin sebebi; Tahsin Ertuğruloğlu'nun tüm kesimlere ulaşmasından dolayı duyulan rahatsızlık ve korkudur.

Kimse Kıbrıs Türk halkı ile Tahsin Ertuğruloğlu'nun arasına bu tarz temelsiz ve korkudan kaynaklanan sebeplerle giremez.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ulusal Birlik Partisi iktidarında geleceğe emin adımlarla yürüyecektir."