YDÜ kupaları topladı

Basketbolda 2018 – 2019 sezonu geride kaldı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Erkek Takımı bir sezon boyunca alınabilecek 4 kupanın 3’ünü alarak başarılı bir sezon geçirdi. Özellikle Büyük Erkekler Süper Lig’de sergilediği performansla yenilgisiz şampiyon olan YDÜ ayrıca Federasyon Kupası ve Cumhuriyet Kupası’nı da alarak parke zemindeki başarısını kupalarla taçlandırdı.

LİGDE YENİLGİSİZ ŞAMPİYON

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Süper Ligi’ne, tabir yerindeyse YDÜ damga vurdu. Normal sezonda oynadığı 12 maçın tamamını kazanarak lider olarak Play-off yarı finaline yükselen YDÜ, yarı finalde Girne Amerikan Üniversitesi’ni üç maçta da yenerek 3-0’lık skorla adını finale yazdırdı. Finalde karşılaştığı Lefke Avrupa Üniversitesi’ni dört maçta yenerek 4-0’lık skorla şampiyonluğunu ilan eden YDÜ, lig boyunca oynadığı 19 maçın tamamını da kazanarak yenilgisiz şampiyon oldu.

FEDERASYON KUPASI’NDA DA YDÜ ÜSTÜNLÜĞÜ

Lig şampiyonluğunu kaptırmayan YDÜ, sezon içerisinde oynanan Federasyon Kupası’nda da mutlu sona ulaştı. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan Federasyon Kupası’nda YDÜ çeyrek finalde LAÜ’yü, yarı finalde de Koop Spor’u yenerek finale yükseldi. YDÜ finalde GAÜ’yü 79-48 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

TEK FİNAL KAYBETTİ

Sezon öncesi turnuvalarından Cumhuriyet Kupası’nda da YDÜ üstünlüğü vardı. YDÜ ilk turda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni, yarı finalde MTV UP Göçmenköy’ü yenerek finale yükseldi. Finalde de Koop Spor’u yenen YDÜ Cumhuriyet Kupası’nın sahibi oldu.

YDÜ sezon içerisinde tek bir final kaybetti; o da Cumhurbaşkanlığı Kupası. Bu kupanın finalinde Koop Spor’a yenilen YDÜ, mücadele ettiği diğer kulvarlarda başarılı bir sezonu geride bıraktı.