YDÜ istediğini aldı: 87-80

İLK FİNALİST YDÜ... Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi Play-off yarı final serisi üçüncü maçında Mapfree’yi mağlup eden YDÜ, seriyi 3-0 yaparak finale yükselen ilk ekip oldu

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin ilk finalisti Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Play-off yarı final serisi üçüncü maçında Mapfree’yi RA 25 Spor Salonu’nda konuk eden YDÜ, rakibini 87-80’lik skorla mağlup etti. Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan yarı final mücadelesinde YDÜ bu sonuçla 3-0 üstünlük yakalayarak adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Böylece Mapfree için sezon tamamlandı.

18-15, 40-37, 58-53 ve 87-80 şeklinde oynanan periyotlar sonunda YDÜ galibiyete uzandı. YDÜ’de on oyuncu skora katkı yaparken en skorer isim 25 sayı ile oynayan Nenad Misanovic oldu. Mapfree’de 34 sayı ile oynayan Milos Macura ise karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

LAÜ ile Koop üçüncü kez sahada

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nde yarı finalin diğer ayağında Lefke Avrupa Üniversitesi ile Koopspor karşı karşıya geliyor. Serinin üçüncü karşılaşması bu akşam LAÜ Spor Salonu’nda 19.00’da oynanacak. Seride 1-1’lik eşitlik sözkonusu.

SALON: RA25 Spor Salonu

HAKEMLER: Ahmet Maslakcı, Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü

YDÜ: Lashard Anderson (16), Arif Yılmabaşar (3), Halil Kutruza (3), İhsan Üğütücü (4), Vucasin Mandic (10), Sercem İnancı (3), Berkem Dikengil (19), Ahmet Dağer (3), Arda Ustaoğlu (1), Nenad Misinovic (25), Alp K. Rıza

MAPFREE: Luka Pajkovic (25), Erinç Kuraner, Mert Aksu (7), Kaan Çağrı, Mustafa Rıfkı (8), Hakan Özkan, Mustafa Öksüzoğulları (6), Bert Beyaz, Aral Bayraktar, Sayar Ercantan, Hasan Olkan, Milos Macura (34)

PERİYOTLAR: 18-15, 40-37 (22-22), 58-53 (18-16), 87-80 (29-27)