Milletvekili, CTP Dışilişkiler Sekreteri Fikri Toros, Kapalı Maraş’ın ancak BM yönetiminde ve mülklerin yasal sahiplerine iade edilmesiyle açılabileceğini söyledi.



“Yasal sahiplerin” kimler olduğunun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hükme bağlandığını anlatan Toros, bugünkü siyasi yaklaşımla, kapalı Maraş’ın önündeki “kapalı” kelimesinin orada kalmaya mahkum olduğuna dikkat çekti.



Fikri Toros şu açıklamayı yaptı:



Kapalı Maraş, BM parametrelerine bağlı yürütülmekte olan kapsamlı federal çözüm müzakerelerinde özel bir öneme sahiptir.



Kapalı Maraş ile ilgili yürürlükte olan 550 ve 789 numaralı BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde, kapsamlı çözüm öncesinde bölgenin hangi koşullar tahtında açılabileceği belirtilmektedir.



Uluslararası hukuğun bir parçası haline gelen bu kararlara göre, kapalı Maraş, BM yönetiminde ve mülklerin yasal sahiplerine iade edilmesiyle açılabilir. “Yasal sahiplerin” kimler olduğu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından hükme bağlanmıştır.



BM nezdinde devam eden kapsamlı çözüm süreçlerinde, Kıbrıs Türk Halkı’nın özgür iradesiyle seçtiği ve müzakere yetkisi verdiği Cumhurbaşkanı, “Toplum Lideri” statüsünde BM’nin yegane muhatabıdır.



Bakanlar Kurulu böyle bir açılım yapmayı isterse değerlendirebilir.



Ancak, bu değerlendirme Meclis’te bulunan tüm siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı ile bilgi paylaşımı, diyalog ve istişare içerisinde bir karara dönüştürülürse bir anlam taşır ve esas amacına hizmet edebilir.



Böylesi önemli bir karar ancak bu şekilde alındığı takdirde uluslararası hukuğa bağlı bir açılım olarak kabul edilebilir ve çözüm müzakerelerine olumlu bir “oyun değiştirici” etkisi olabilir.

Uluslararası hukuğa bağlı hareket edilmesi bu yüzden zaruridir.



“Kapalı Maraş Açılımı”nın seçim sürecinde bir propaganda malzemesi olarak kullanılması, taraflar arasında var olan güvensizliği derinleştirir; çözüm sürecinin devamını zorlaştırır; ve tüm bunların sorumluluğu Kıbrıs Türk tarafına yüklenir.



Bu siyasi yaklaşımla, kapalı Maraş’ın önündeki “kapalı” kelimesi orada kalmaya mahkum olur!