Yasak kısmi, sokaklar hareketli

Çalışma Bakanlığı önünde dün sabahın erken saatlerinde gıda yardımı için toplanan ihtiyaçları kişiler yardım paketi almak için ‘bir arada’ bekledi.

Ödemelerin dün de devam ettiği bankalarda yine yoğunluk vardı. Banka önlerindeki kalabalık dikkat çekerken, birçok vatandaşın mesafe kuralını göz ardı ettiği de görüldü.

Devrim DEMİR

COVİD-19 tedbirleri çerçevesinde, Karpaz’daki ‘tam sokağa çıkma yasağı’ haricinde diğer bölgelerde ‘kısmi’ sokağa çıkma yasağı sürse de, birçok yerde gerekli önlemleri almadan ‘bir arada’ hareket edenlerin sayısı da az değil…

Çalışma Bakanlığı önünde dün sabahın erken saatlerinde gıda yardımı için toplanan ihtiyaçları kişiler yardım paketi almak için ‘bir arada’ bekledi.

Ödemelerin dün de devam ettiği bankalarda yine yoğunluk vardı. Banka önlerindeki kalabalık dikkat çekerken, birçok vatandaşın mesafe kuralını göz ardı ettiği de görüldü.

Lefkoşa’da bazı sokaklarda sessizlik hâkimken, Taşkınköy ve Terminal bölgesinde ki insan ve araç kalabalığı dikkat çekti.

Çalışmada ‘yardım paketi’ kalabalığı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde de topluluk vardı.

Bakanlığa özel şirketler tarafından yapılan gıda yardımları ihtiyaçlı kişilere dağıtıldı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ihtiyaçlı aile ve kişilere bakanlıkta gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Önceki gün ve dün ihtiyaçlı kişilerin belirlenmesi ile yardım yapıldığını ifade eden Sucuoğlu, ellerindeki tüm yardım paketlerini dağıttıklarını kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yardım paketi almak isteyenler dün bakanlık önündeydi

Maaş ödemelerinin devam ettiği banka önlerinde dün yine kalabalık vardı

Surlariçi’nde bazı sokak aralarında sosyal mesafe kurallarının göz ardı edildiği gözlemlenirken kalabalık çocukların sokak ortasında oynadıkları dikkat çekti