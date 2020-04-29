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Yasak ihlalinde 55 tutuklu

Yasak ihlalinde 55 tutuklu

Polis Basın Subaylığı bültenine yansıyan ‘yasak ihlalinde’ toplamda 55 kişinin tutuklandığı açıklandı.

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Polis Basın Subaylığı bültenine yansıyan ‘yasak ihlalinde’ toplamda 55 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 28 - 29 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 33 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 41 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 12 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı, 2 iş yerinin ise açık bulundurulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. 

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