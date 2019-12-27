"Yapılan zam hangi mantık ve anlayış çerçevesinde yapıldı?"

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren süte zam yapılacak olmasını eleştirdi ve zammın hangi mantık ve anlayış çerçevesinde yapıldığını anlamakta zorlandıklarını kaydetti.

Birlik, yapılan zammın, süt ve süt ürünlerine yansımasını engelleyemez durumda olduklarını da belirtti.

Birlik Başkanı Mustafa Başlar yazılı açıklamasında, “Halkımızın gerek ekonomik kriz gerekse döviz karşısında her geçen gün TL olan bütçelerin eridiğini görüyoruz” dedi.

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hayvancılarımızın geçmiş yıllardaki kayıplarının giderilmesi amacıyla ve hükümetimizin Üretimden yana pozitif tavrından dolayı ülke imkanları ölçüsünde bir iyileştirmeye gidilmiştir. Buradaki amaç önümüzdeki dönem içerisinde olası maliyet artışlarına karşın hayvancımıza destek olmaktır” denildiğini savunan Başlar, Tarım Bakanlığı’nın eylem yapma ihtimali bulunan hayvancıların baskısına boyun eğdiğini ileri sürdü.

Başlar, “İmalatçılar Birliği olarak hayvancıların ve halkımızın mağdur olmaması için süt almama veya diğer seçenekleri düşünmeyip sağ duyulu davranma kabiliyetini göstermiş olduk. Fakat gelen zammın süt ve süt ürünlerine yansımasını engelleyemez durumdayız” dedi.