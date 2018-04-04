"Yapılan söylemler sınırlarımızı zorluyor"

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Lefkoşa Türk Belediyesi ile imzalanan Toplu İş Sözleşmesi konusunda açıklama yaptı. Sendikan yapılan açıklamada son günlerde bazı çevreler tarafından söylenenlerin sendikanın sınırlarının zorladığı ifade edildi.

Belediye Emekçiler Sendikası'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde;

"Lefkoşa Türk Belediyesi ile Belediye Emekçileri Sendikası arasında imzalanan Toplu iş Sözleşmesi hakkında son günlerde bazı çevreler tarafından seçime yönelik olarak ortaya atılan bazı söylemler sınırlarımızı zorlamaktadır.

Şunu herkes çok net bilmelidir ki, bazı kişilerin ne örgütlü olduğumuz belediyemizi ne de LTB çalışanlarını siyasi oyunlarına alet etmelerine asla müsaade etmeyeceğiz. Burası bir hukuk devletidir ve iddiası olan gidip bu iddiasını yargı yoluyla aramalıdır. Sosyal medya veya basın aracılığı ile çalışma huzurumuzu bozacak saldırılar yapanların tümü karşılarında Belediye Emekçileri Sendikası’nı bulacaktır."