Yalova’nın şakası yok: 3-1

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in iki güçlü ekibi Yalova ve Mağusa Türk Gücü takımları ligin başlamasına kısa süre kala karşılaştığı hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Yalova, Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı 3-1 kazandı. Karşılaşmada Yalova’nın golleri yabancı oyuncu Okafor, Mahmut İneci ve Ulaş Candanal’dan gelirken, konuk Mağusa Türk Gücü’nün tek golü Fırat Ersalan’dan geldi. İki takım arasında oynanan hazırlık karşılaşması dostça tamamlandı. Karşılaşma öncesinde önceki akşam hayatını kaybeden ve dün Lefkoşa mezarlığında defnedilen Milli Eğitim Bakanlığı emekli başmüfettişi ve eski Beden Eğitimi öğretmeni, Yakup Kırmızı anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.