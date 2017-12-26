Yalova formasını son kez giyecek

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Yalova’da forma giyen Adjeman Pamboe Kwame, takımdan ayrılıyor. Jay Jay olarak da bilinen futbolcu, takımının formasını son kez ilk yarının son haftasında oynanacak olan Mağusa Türk Gücü karşılaşmasında giyecek.

Bu sezon Yalova adına forma giydiği maçlarda 4 gol kaydeden ve iyi performanslar sergileyen oyuncunun menajeri Cemal Sabancıoğulları’nın Jay Jay’in alacaklarına karşılık Yalova’dan bonservisini aldığı öğrenildi.

Yüksek maliyeti nedeni ile Yalova’nın oyuncuyu gözden çıkarma kararı sonrasında yolları ayırma kararı alınırken, Süper Lig kulüplerinden Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı’nın Jay Jay ile ilgilendiği bilgisi edinildi.