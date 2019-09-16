Yağışlı hava Larnaka ve Baf'ta etkili oldu

Yağışlı havanın dün Larnaka ve Baf’ta etkili olduğu haber verildi. Larnaka ve Baf’ta şiddetli hava koşullarının görüldüğünü yazan Alithia gazetesi, bahse konu bölgelerde, şiddetli yağışlar yanı sıra güçlü rüzgarlar da estiğini belirtti.

Trullon bölgesinde hortum çıktığını da kaydeden gazete, özellikle Larnaka’da problemler ve su baskınları yaşandığını yazdı.

Baf’ta esen güçlü rüzgarlardan ötürü ise ağaçların devrildiğini belirten gazete, bir araçta bu yüzden hasar meydana geldiğini ekledi.