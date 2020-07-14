Wizz Air Abu Dhabi Larnaka’ya yeni rota açıldığını duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri’nin yeni ulusal havayolu Wizz Air Abu Dhabi, Abu Dhabi’den Larnaka’ya 3 Ekim 2020’den itibaren 29.99 avrodan başlayan fiyatlarla yeni bir rota açıldığını bildirdi.

Şirket pazartesi günü yaptığı açıklamada, daha önce duyurulan rotalara ek olarak Larnaka Havaalanı’na yıllık 50.000 koltuk kapasitesi ekleneceğini, şehrin ve bölgenin tüm yıl boyunca yeni ilginç hedeflere bağlanacağını belirtti.

Wizz Air Grubu’nun Sözcüsü Andras Rado, Wizz Air’in Kıbrıs’ın turizm sektörünün gelişmesinde büyük rol oynayacağına inandığını söyledi.

Basın açıklamasında da, Wizz Air’in Larnaka ağıyla başka bir rota eklenerek şirketin Larnaka ve Kıbrıs’a uzun dönem taahhüdüne destek olduğu, Larnaka’dan ve Larnaka’ya 10 yıllık başarılı uçuşlar ve 2,3 milyonu aşkın yolcuyla, Wizz Air’in çok rekabetçi ve popüler hizmet verdiğinin ispatlandığı kaydedildi.

Şirket ayrıca, Wizz Air’de yeni çağ steril seyahatlerin başladığını duyurdu.