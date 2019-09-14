‘Von der Leyen, hangi Avrupa Yaşam Biçiminden söz ediyor?"

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen’in açıkladığı Avrupa Komisyonu Çalışma Alanlarında sorunlar olduğunu belirtti. 1999 yılından beri mevcut olan Eğitim ve Kültür Komiserliği ortadan kaldırıldı. ‘Yeni Avrupa Komisyonu’nda ‘Avrupa Yaşam Biçimini’ koruma adı altında bir Komiserlik vardır. Avrupa Birliği’nin bu türden içe kapalı yaklaşımlara değil açılıma, farklı olanları kucaklamaya ve farklılığa dayalı çok kültürlülüğe ihtiyacı vardır.’

Yeni seçilmiş Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen geçtigimiz günlerde Avrupa Komisyonu’nda görev alacak Komiserlerin çalışma alanlarını açıkladı. Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek yaptığı yazılı açıklamada Ursula von der Leyen’in açıkladığı listede önemli sorunların bulunduğunu söyledi. Bu sorunların başında Eğitim ve Kültür alanında bir Komiserin atanmaması geldiğini belirten Kızılyürek, 1999 yılından beri Avrupa Komisyonu’nda eğitim ve kültür islerine bakan bir Komiser olduğunun, ancak Ursula von der Leyen’in önerdiği Komisyon’da böyle bir Komiser’in görevlendirilmediğinin altını çizdi.

Bir diğer önemli noktanın ise “Avrupa yaşam biçimini” koruma adı altında açılan yeni bir Komiserlik olduğunu belirten Kızılyürek ‘Bu çok kültürlü toplum anlayışı ile çelişkilidir, hangi Avrupa yaşam biçiminden söz ediliyor, beyaz, erkek Avrupalıların yaşam biçimi mi, yoksa Hristiyan dinine dayalı bir yaşam biçimi mi söz konusu? Avrupa Birliği’nin bu türden içe kapalı yaklaşımlara değil, açılıma, farklı olanları kucaklamaya ve farklılığa dayalı çok kültürlülüğe ihtiyacı vardır.’

Hala Avrupa Komisyonu Başkanlığını yürüten Jean-Claude Juncker’den de benzer bir açıklama geldi. Juncker Avrupa yaşam biçiminin göçmenlere karşı bir fikir olarak ortaya konmasından hoşlanmadığını ifade etti ve uzaktan gelenlerin kucaklanmasının Avrupa yaşam biçiminin bir parçası olduğunu vurguladı. Juncker ötekilere karşı renginden ve geldiği ülkeden bağımsız olarak saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çizdi.