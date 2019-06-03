Veteriner Dairesi’nden duyuru

Küçükbaş hayvanların en geç 28 Haziran’a kadar bildiriminin Veteriner Dairesi’ne yapılması gerektiği duyuruldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, üreticilerden, küçükbaş miktar bildirimi yaparken, kayıt defterleri ve üyesi bulundukları üretici birliklerinin üyelik belgelerini de ibraz etmesi gerektiği belirtildi.

Gününde bildirim yapılmaması durumunda, üretici, doğrudan gelir desteği ödemesinden yararlanılamayacak ve idari para cezası uygulanacak.