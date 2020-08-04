Vakıflar İdaresi'nde ihale tüzüğü değişti, genel müdürün yetkileri artırıldı

Vakıflar İdaresi'nde ihale tüzüğünde yapılan değişiklikle genel müdürün yetkileri artırıldı.

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası altında hazırlanan "Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmelerin Satın alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin (Değişiklik) Tüzüğü" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişikliklerle, mal ve hizmet alımları (servis - tamirat - bakım dahil) için tahmini değeri aylık brüt asgari ücretin KDV hariç on katına kadar olan işler ihale gerektirmeksizin Genel Müdür'ün kararı ile gerçekleştirilebilecek.

Genel müdür, yapım işleri (yeni ve tamirat dahil) (malzeme ve işçilik dahil) için tahmini değeri aylık brüt asgari ücretin KDV hariç yirmi katına kadar olan işler İnşaat Şube Müdürlüğünün önerisi üzerine ihale gerektirmeksizin yapabilecek.

Yeni tüzük uyarınca, mal ve hizmet alımları için tahmini değeri aylık brüt asgari ücretin KDV hariç on katının ve Yapım işleri (Malzeme ve İşçilik dahil) için tahmini değeri aylık brüt asgari ücretin KDV hariç yirmi katının üzerinde olan ihtiyaçlar Genel Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu Karan ile Vakıflar İdaresi ve Bağlı İşletmelerin Satın alma, İhale ve İnşaat Hizmetleri Temin Tüzüğü'nün ilgili maddelerine göre ihale yöntemi ile ihaleye çıkılarak karşılanacak.