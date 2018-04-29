Uyuşturucudan 4 tutuklama

Haspolat’ta dün 11.30 sıralarında şüpheli görülen B.G. (E-27)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada yaklaşık 2 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile ilgisi görülen O.Ç. (E-26) Vadili’de tespit edilerek kullanımındaki araçta yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ile 3 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bahse konu şahıslarla olayla ilgisi olduğuna inanılan B. H. (E-23) tutuklandı.

Öte yandan Mağusa’da da dün 12.15-13.00 saatleri arasında C.Ö’nün (E-36) evinde yapılan aramada 20 “Extacy” türü uyuşturucu hap, yaklaşık 4 gram tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan bir hassas terazi bulundu.



Polis açıklamasında C.Ö’nün tutuklandığı kaydedildi.