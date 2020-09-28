Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı

Lefkoşa’da tespit edilen yüklü miktarda uyuşturucu ile ilgili tutuklanan 5 kişi mahkemeye çıkarıldı, bir kısmı yargılanıncaya değin teminata bağlandı, bir kısmı cezaevine gönderildi.

20 gram ağırlığında Kokain, yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri ve yaklaşık 200 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde meselesinde bağlantısı olduğu düşünülen zanlılar S.M.K, S.D, M.A, T.C ile İ.Y teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, polise gelen bir ihbarda Lefkoşa Ortaköy’de bir ağaç altına şüpheli şahsıların bir çanta sakladıklarının öğrenildiğini söyledi.

Polis olay yerine gelen polis ekiplerinin söz konusu çantanın bulunduğu konuma yakın bir pusu görevi yaptığını ve zanlı S.M.K’nin 11 Eylül 2020 tarihinde saat 22.45’de söz konusu çantayı almak için bir araç tarafından bırakıldığını ve çantayı gizlendiği yerden aldığı sırada suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis çanta içerisinde yapılan aramada içerisinde yaklaşık 19 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu madde, yaklaşık 2 kilo 107 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu ve 180 gram 440 miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Sevinç mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meseleye bağlantısı olduğu düşünülen ve aranan şahıs ilan edilen zanlı S.D’nin tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı S.D’nin olay gecesi kendi aracıyla uyuşturucuyu bırakan kişiyi Boğaz bölgesine bıraktığının tespit edildiğini ayrıca cep telefonunu kırdığını söyleyip, polise yardımcı olmadığını belirtti. Polis, zanlı M.A’nın uyuşturucu maddeyi bırakan kişinin aracında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Polis, olay mahalline gidilirken S.D’nin aracında aranan 2 kişi olduğunu, aralarında tartışma olduğunu ve 2 kişinin araçtan indiğinin tespit edildiğini söyledi. Sevinç, zanlılar M.A, T.C ve İ Y’nin konu uyuşturucu maddeleri bırakan ve aranan iki kişinin kaçmasına yardımcı olarak, Suçu Örten Suç işlediklerini belirtti.

Sevinç, zanlı İ.Y’nin aranan iki zanlıyı askeri yasak bölgeyi ihlal edip, iki kişiyi Kıbrıs’ın güneyine geçirdiğini anlattı. Sevinç, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlılar S.D, M.A, T.C ve İ. Y’nin yurtdışının yasaklanmasına emir verdi, değişik teminat şartlarına bağladı.

Sağer, zanlı S.M.K’nin ise yargılanmaktan kaçabileceğine vurgu yapıp, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu yargılanmasına emri verdi.