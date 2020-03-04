Uyuşturucu aldı direksiyon başına geçti
Uyuşturucu etkisi altında kaza yapan Y.M.A.E., teminata çıkarıldı.
Lefkoşa’da yönetimindeki araç ile kaza yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Y.M.A.E., aleyhindeki soruşturma tamamlandı.
Zanlı, teminat amaçlı yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Birden fazla sabıkası var…
Polis memuru Ozan Özder, zanlının 29 Şubat tarihinde, Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda kaza yaptığını anlattı.
Özder, olay yerindeki polislerin zanlının üzerinde yaptıkları aramada tasarrufunda 3 adet mdma türü hap tespit edildiğini anımsattı.
Soruşturma memuru, zanlının 9 Aralık 2019 tarihinde Kavga, kanunsuz topluluk, Tecavüzkâr alet taşıma, Rahatsızlık suçlarından teminata bağlandığına vurgu yaptı.
Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının yargılanmasında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.