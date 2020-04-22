Üniversitelerden, destek talebi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), içerisinde bulunduğumuz pandemi süreciyle ilgili, hükümetle hem istişare halinde kalmak, hem de ortak hareket etme noktasında açılımlar geliştirmek ve yükseköğretime yönelik alınacak kararlar ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere, Bakanlar Kurulu üyelerine üst düzey ziyarette bulundu.

KÜB üyeleri konuyla ilgili; Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuğlu, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çevre ve Tarım Bakanı Dursun Oğuz’a ziyaret gerçekleştirdi.

Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nin Bakanlıklar düzeyinde gerçekleştirdiği ziyaretlere, KÜB Başkanı ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi(UKÜ) Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) Genel Sekreteri Bülent Taşel, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün, Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Taner, KSTBÜ Genel Sekreteri Serdal Gündüz, GAÜ Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Volkan Güngör, 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Tekin Birinci, Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi, Ali Çınar, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Y.K. Üyesi Dr.Turgay Akalın katılım gösterdi.

KÜB, yüksek temsiliyetli bir yapıya sahiptir

Konuyla ilgili KÜB’den yapılan açıklamada, KÜB’ün, KKTC’de aktif olarak faaliyet gösteren 18 üniversiteden 14’ünü temsil eden yüksek temsiliyetli bir birlik olduğu belirtilerek, birlik dahilinde alınan kararların, ilgili bakanlıklara iletildiği bilgisi verildi.

KÜB’den yapılan açıklamanın devamı şu şekilde;

Üniversiteler, sektörler arası ayrım gözetmeksizin “istihdam destek ödemesi” kapsamına alınmalıdır

“Üniversiteler bulundukları bölgelerde, her zaman için sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan önemli katkılar sağlar. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde özellikle, COVID-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan bu süreçte, üniversitelerin de zorlu bir dönemden geçtiğini vurguladık. “Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzük” değişikliği kapsamında üniversitelerin kapalı olması nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulmayan çalışanların da, KKTC Anayasası’nın eşitlik ilkesi bağlamında ve sektörler arası ayrım gözetmeksizin “istihdam destek ödemesi” kapsamına alınması yönünde destek talebinde bulunuldu.

KKTC Anayasası’nın eşitlik ilkesi çerçevesinde haklı bir konumdayız. Örneğin; üniversitelerde çalışan bir temizlik görevlisi destek kapsamında olmamasına rağmen, farklı bir sektörde aynı işi yapan başka bir görevlinin devlet desteğinden yararlanabiliyor.”

Üniversite sektörünün küçülmesinden, tüm sektörleri büyük ölçüde etkilenecektir

Bakanlar ile gerçekleşen görüşmede ayrıca, KKTC’de bulunan üniversitelerin yaklaşık %80’ninin Türkiye ve 3’üncü Dünya Ülkelerinden gelen öğrencilerden oluştuğu, bu süreç ile birlikte eğer gerekli önlemler alınmaz ise, mevcut ve gelecek öğrenci sayılarında yaşanacak küçülmenin kaçınılmaz olduğu vurgulandı. KKTC’de üniversite sektörünün, başta ülke ekonomisi olmak üzere birçok noktada büyük bir paydaya sahip olduğu ve bu sektörün küçülmesi durumda, tüm sektörlerin büyük ölçüde etkileneceğinin de yadsınamaz bir gerçek olduğu aktarıldı.

KÜB üyeleri ile görüşmeler sonucunda Bakanlar Kurulu Üyeleri; Yükseköğretim ve Turizm’in ülkenin 2 en önemli lokomotifi olduğu vurgulayarak, özellikle Yükseköğretim için ayrı bir fasıl açılıp, kısa vadeli önlemlere ek, orta ve uzun vade içinde KÜB ile masaya oturarak eylem planlarının oluşturularak, biran önce uygulamaya geçilmesinin hayati önem taşıdığı konusunda hem fikir olduklarını belirttiler.