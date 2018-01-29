Ülkücüler yine yollarda

Cumhuriyet Meclisi ve Afrika gazetesi önünde adeta linç girişimine dönüşen eylemlerle yükselen tansiyon düşmüyor.

Ülkücüler ellerinde bayraklarla dün de Lefkoşa sokaklarındaydı, konvoylar yaptı, sesleri ve sloganları ile dikkat çekmeye başladı.

On bine yakın yurtseverin katılımı ile düzenlenen ve sağanak yağışa rağmen büyük ses getiren Barış ve Demokrasi Yürüyüşü sonrasında, bu kez bir grup ülkücü araçlarıyla Lefkoşa sokaklarında boy gösterdi.

Afrika gazetesi "Türkiye'den Bir İşgal Harekatı Daha" manşetini atmış, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerini tavır almaya” davet etmiş, bunun üzerine 22 Ocak Pazartesi günü ülke bir linç girişimine sahne olmuştu.

Polisin gözleri önünde Afrika gazetesini taşlayan, camlarını kıran, balkonuna tırmanan grup; ellerinde Türkiye ve kayı boyu bayrakları ile Meclis önüne de yığılmıştı. Ayrıca iki eylemci Çevik Kuvvet'in koruduğu Cumhuriyet Meclisi'nin çatısına çıkarak tekbir getirmişti.

CTP Milletvekili Doğuş Derya yemin ederken Meclis içindeki bir grubun sözlü saldırısına uğradığı günde, Derya'nın "Faşizme Karşı Omuz Omuza" sözleri üzerine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, katip koltuğundan kendisine gazete fırlatmıştı.

Göstericiler, Kıbırslı Türk lider ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın üzerine de yürümüş, polisin gözü önünde Cumhurbaşkanı'na küfür ederek, yuhalamıştı.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “güvenlik zafiyeti” nedeniyle Polis Genel Müdürü’nden geniş rapor isteyerek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile de bir görüşme yapmıştı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Sendikal Platform tarafından düzenlenen “Barış ve Demokrasi Yürüyüşü” de geçtiğimiz Cuma günü olağanüstü bir katılımla gerçekleşmişti.

“Barışa, Demokrasiye, Toplumsal Varlığımıza Sahip Çıkacağız” pankartı açılan yürüyüşte, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Bu memleket bizim biz yöneteceğiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Birlik, mücadele dayanışma”, “ Düşünce özgürlüğü engellenemez”, “Vur vur inlesin Erdoğan dinlesin” sloganları atıldı.