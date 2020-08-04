“Ülke demokrasisi hafife alınmamalı”

Meclis Genel Kurulu’nun sessizliğine işaret eden CTP Milletvekili Erkut Şahali, bazı isimlerin ‘görevimi kaybeder miyim’ endişesinde, bazı isimlerin de ‘göreve gelir miyim’ heyecanında olduğunu görüşünü belirtti. ‘Havalanan ve içinde 3 ağır ismin olduğu’ uçağın seyahatinin normal bir seyahat olmadığını ifade eden Şahali, bunun ne giden, ne çağıran açısından hiç hoş olmadığını söyleyerek ülke demokrasisinin hafife alınmamasını istedi.

Hükümet ortakları eleştiren Şahali, gereken tepkinin gecikmeden verilmesini istedi.

Ülkenin sorunlarını ciddiyetle ele alacak bir hükümete ihtiyaç olduğunu dile getiren Şahali bunun ne şimdiki ne de gelecek gibi görünen hükümet olmadığını söyledi.

Pandemi konusunda yurttaşın kendini güvende hissetmediğini kaydeden Şahali, “Yarın bakan olacak mı bilmeyen kişiler kendini güvende hissetmezken vatandaş kendisini nasıl güvende hissetsin?” diye sordu. Maske-mesafe-hijyen konusunda büyük bir zafiyet içinde olunduğunu dile getiren Şahali, bu konuda tedirginlik hakimken Sağlık Bakanın yerel bulaş yoktur demesini eleştirdi.

Ekonomiyle ilgili gerekenlerin yapılmadığını söyleyen Şahali, hazine payından hala harcama yapılmadığını kaydetti.

Sorunların ortadan kaldırılmasında işbirliğine açık olduklarını dile getiren Şahali, yapılması gereken onca iş varken hükümet bozma hükümet kurma çalışmaları yapıldığını söyledi.

Türkiye’den gelen su konusunda yaşanan soruna işaret eden Şahali, vatandaşa bu konuda gerekli uyarıların yapılmasını istedi.

Subjektif koşullar üzerinden istihdam ve terfi mekanizmalarındaki sorunlar nedeniyle kamuda yaşanan sorunlara işaret eden Şahali, Kamu Reformunun süratle hayata geçirilmesini istedi.

Şahali Başbakan Ersin Tatar’ın Türkiye’den dönmesiyle hükümete yeniden ses vermeye başlayacağını açıkladığını kaydederek bu açıklamaların hafife alınmamasını istedi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması yönündeki projelerin insan kaynağı eksikliği nedeniyle sekteye uğradığını kaydederek, ilgili tasarının bu sorunu çözmek için hazırlandığını belirtti.